DPA: Столтенберг не будет продлевать свои полномочия на посту генсека НАТО

В конце января журналисты сообщали, что многие члены Североатлантического альянса ожидают продления срока полномочий Столтенберга. Представители стран-участниц военного блока воспринимают его надежным и хладнокровным чиновником, который не отходит от сценария даже в условиях кризиса.