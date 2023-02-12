DPA: Столтенберг не будет продлевать свои полномочия на посту генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий. Они закончатся в сентябре текущего года.
Такое решение Столтенберга озвучила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в беседе с DPA. По ее словам, у генсека отсутствуют планы добиваться очередного продления мандата.
В конце января журналисты сообщали, что многие члены Североатлантического альянса ожидают продления срока полномочий Столтенберга. Представители стран-участниц военного блока воспринимают его надежным и хладнокровным чиновником, который не отходит от сценария даже в условиях кризиса.