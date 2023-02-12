МВД России: соцсети и мессенджеры стали чаще использовать для рекламы наркотиков

Количество пропаганды незаконного оборота наркотиков в России увеличилось в социальных сетях и популярных мессенджерах. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
Представители ведомства отметили, что случаи распространения рекламы запрещенных веществ в стране единичны благодаря активной профилактической работе специалистов. МВД также реализует проекты, решающие проблемы информационной безопасности молодежи в Сети. До граждан активно доводится информация об ответственности за пропаганду наркотиков, передает ТАСС.
«Социальные сети, а также популярные мессенджеры, стали более активнее использоваться для вовлечения широкого круга лиц в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков», — заявили в МВД РФ.
Ранее правоохранители завершили расследование дела в отношении жителя Котласа за создание сети тайников-закладок с наркотиками. Мужчина отправится в колонию строгого режима.