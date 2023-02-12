МВД России: соцсети и мессенджеры стали чаще использовать для рекламы наркотиков

Представители ведомства отметили, что случаи распространения рекламы запрещенных веществ в стране единичны благодаря активной профилактической работе специалистов. МВД также реализует проекты, решающие проблемы информационной безопасности молодежи в Сети. До граждан активно доводится информация об ответственности за пропаганду наркотиков, передает ТАСС.

