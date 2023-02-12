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Управление гражданской авиации США закрыло воздушное пространство на границе с Канадой

Происшествия
Управление гражданской авиации США закрыло воздушное пространство на границе с Канадой

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) поручило закрыть часть воздушного пространства над штатом Монтана. Данная область граничит с Канадой.

Как утверждается в опубликованном сообщении, соответствующий шаг вызван «поддержкой операции Пентагона». Какая-либо другая информация не уточняется.

«За более подробной информацией просим обращаться в Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD)», — говорится в сообщении.

Ранее над Канадой был замечен неопознанный беспилотник. Военно-воздушные силы страны совместно с американской авиацией сбили объект, сообщил премьер-министр Джастин Трюдо.
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