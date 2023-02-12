Сбитый над Канадой неопознанный объект мог угрожать безопасности самолетов

Неопознанный объект, ликвидированный в небе над Канадой, представлял потенциальную угрозу гражданским самолетам. Такое заявление во время брифинга сделала министр национальной обороны страны Анита Ананд.
Высота полета объекта составляла около 4,2 километра, отметила Ананд. По ее словам, он незаконно вошел в воздушное пространство Канады и поставил под угрозу безопасность гражданской авиации.
Объект был сбит в 160 километрах от границы с США в центральной части канадского региона Юкон. Ликвидировать аппарат удалось американскому истребителю F-22.
Как ранее сообщили в Белом доме, впервые объект был замечен 10 февраля над Аляской. В ближайшее время ФБР и канадские специалисты изучат его обломки.