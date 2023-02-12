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Telegraph: Великобритания планирует производить вооружения на Украине

Политика
Telegraph: Великобритания планирует производить вооружения на Украине

Украина может развернуть производство британских вооружений на своей территории. Представители Лондона и Киева уже приступили к переговорам на эту тему, передает издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе Соединенного Королевства.

Один из собеседников газеты, трудящийся в компании-подрядчике минобороны Великобритании, сообщил, что стороны работают над заключением соответствующих контрактов. Переговоры с Киевом на эту тему ведут несколько европейских предприятий, и Лондон хочет быть первым в списке, уточнил источник.

В британском минобороны не стали комментировать эту информацию. В канцелярии премьер-министра Риши Сунака тоже не ответили на запрос газеты.
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