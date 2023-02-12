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Вильфанд пообещал москвичам теплую и снежную погоду на День святого Валентина

Общество
Вильфанд пообещал москвичам теплую и снежную погоду на День святого Валентина

Погода в Москве 14 февраля ожидается умеренно теплой и снежной. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха в ночное и дневное время будет держаться на одинаковых отметках. Она составит от нуля до минус пяти градусов. Такой показатель окажется примерно на три градуса выше климатической нормы.

Вильфанд спрогнозировал осадки в виде снега. Высота сугробов ко Дню святого Валентина вырастет примерно на четыре сантиметра.

Вечером 11 февраля в столице прогнозировалось резкое ухудшение погодных условий. В городе ожидались метель и порывы ветра до 18 метров в секунду. Но столичные аэропорты продолжали работать в штатном режиме, несмотря на предупреждения Гидрометцентра.
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