Биолог Милейко перечислил распространенные симптомы рака

Чаще всего рак на начальной стадии почти никак себя не проявляет. Его первые симптомы легко спутать с признаками других заболеваний, рассказал глава Центра молекулярной онкологии, биолог Владислав Милейко в беседе с радио Sputnik.
Обычно рак сопровождается беспричинной потерей веса, слабостью и астенией, не связанной с другими хроническими или инфекционными заболеваниями. Со временем проявляются признаки, зависящие от органа, в котором развивается опухоль.
Так, при раке груди наблюдаются уплотнения в подмышечных лимфоузлах, а в случае рака толстой кишки начинаются запоры и появляется кровь в стуле.
«Конечно, это не специфические симптомы онкологического заболевания, но при их появлении нужно не раздумывая обратиться к врачу, для начала – к терапевту», — пояснил медик.
Анализы на онкомаркеры Милейко назвал ненадежным методом диагностики рака на ранней стадии. Однако если анализ все же сделан, и он показал отклонение от нормы, то необходимо пройти обследование.
Онколог Утяшев ранее рассказал о предрасположенности к меланоме. Чаще всего такой вид рака развивается у людей со светлой кожей и у тех, кто регулярно получает солнечные ожоги.