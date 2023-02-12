Звезда Comedy Woman Ангарская сообщила о свадьбе на шестом месяце беременности

Актриса Надежда Ангарская, известная по выступлениям в Comemedy Woman, поделилась с подписчиками радостной новостью. Звезда вышла замуж за Николая Федчука.
Церемония состоялась еще 8 февраля. Находящася на шестом месяце беременности Ангарская не стала закатывать грандиозный праздник. Артистка ограничилась скромным торжеством в кругу семьи, первые фотографии которого появились в Сети 11 февраля. На кадрах Ангарская называет Федчука уже не возлюбленным, а супругом, и оба шутят на эту тему.
Однажды звезда Comedy Club уже была замужем. Ее избранником в 2013 году стал композитор из Иордании. Через шесть лет пара развелась, но у них остался общий сын по имени Давид.
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