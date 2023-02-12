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Вооруженный мужчина попытался сорвать финал конкурса «Мисс Бельгия»

Происшествия
Вооруженный мужчина попытался сорвать финал конкурса «Мисс Бельгия»

Правоохранители задержали мужчину с пистолетом рядом с местом проведения финала конкурса «Мисс Бельгия». Подробности сообщает агентство Belga.

Финал конкурса должен был состояться в субботу в городе Де Панн. Вечером правоохранители задержали вооруженного преступника до начала мероприятия. По данным агентства, злоумышленником оказался мужчина в возрасте около 40 лет.

Он был вооружен пистолетом. Еще одно оружие правоохранители нашли в его автомобиле. Расследованием инцидента занимается федеральная прокуратура.

После случившегося участников и гостей конкурса «Мисс Бельгия» эвакуировали. На данный момент неизвестно, когда будет проводиться финал мероприятия.
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