Вооруженный мужчина попытался сорвать финал конкурса «Мисс Бельгия»

Правоохранители задержали мужчину с пистолетом рядом с местом проведения финала конкурса «Мисс Бельгия». Подробности сообщает агентство Belga.
Финал конкурса должен был состояться в субботу в городе Де Панн. Вечером правоохранители задержали вооруженного преступника до начала мероприятия. По данным агентства, злоумышленником оказался мужчина в возрасте около 40 лет.
Он был вооружен пистолетом. Еще одно оружие правоохранители нашли в его автомобиле. Расследованием инцидента занимается федеральная прокуратура.
После случившегося участников и гостей конкурса «Мисс Бельгия» эвакуировали. На данный момент неизвестно, когда будет проводиться финал мероприятия.