«Он взял топор»: Ирина Безрукова вспомнила, как спасалась от пьяного отца

Иногда папа впадал в состояние белой горячки, вспомнила знаменитость в шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Тогда всем становилось страшно, а однажды он и вовсе взял топор. По словам актрисы, ей с мамой и сестрой удалось убежать. После этого случая родительница Безруковой приняла решение о разводе.