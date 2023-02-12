«Он взял топор»: Ирина Безрукова вспомнила, как спасалась от пьяного отца

Детство Ирины Безруковой прошло в небольшом городе Кызыл Тувинской АССР. Будущая актриса жила с мамой, сестрой и отцом, у которого были серьезные проблемы с алкоголем.
Иногда папа впадал в состояние белой горячки, вспомнила знаменитость в шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Тогда всем становилось страшно, а однажды он и вовсе взял топор. По словам актрисы, ей с мамой и сестрой удалось убежать. После этого случая родительница Безруковой приняла решение о разводе.
«Папе что-то показалось, и он сказал маме: "Давай разводиться, делить вещи". И он взял топор. И мы убежали. Утром, когда пришли, мы увидели, что половина вещей изрублена», — поделилась актриса в беседе с Лерой Кудрявцевой.
В эфире передачи знаменитость также вспомнила о расставании с Сергеем Безруковым. По словам актрисы, развод оказался крайне болезненным.