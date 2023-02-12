Захарова потребовала юридической фиксации обмана Запада по Минским соглашениям

Обман всего мирового сообщества западными странами по Минским соглашениям необходимо зафиксировать в правовом пространстве. Такое требование выдвинула официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что жертвой этого обмана в первую очередь стал народ Украины. Захарова призвала закрепить данный факт не «просто разговорами», а дать произошедшему соответствующую квалификацию специалистами в правовом деле.
По ее мнению, своими действиями Запад обманул Совет Безопасности ООН. Захарова обратила внимание, что Германия, Франция и Украина изначально закладывали в договоренности совершенно иной смысл.
«Они ... давали время киевскому режиму на перевооружение. А это означает, что они изначально планировали обман международного сообщества, заявляя о своих намерениях, но имея совершенно другое на уме», — заявила она в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.
Ранее Мария Захарова обратилась к министру иностранных дел Германии Анналене Бербок. Дипломат призвала свою коллегу не обострять конфликт на Украине.