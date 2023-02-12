Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Захарова потребовала юридической фиксации обмана Запада по Минским соглашениям

Политика
Захарова потребовала юридической фиксации обмана Запада по Минским соглашениям

Обман всего мирового сообщества западными странами по Минским соглашениям необходимо зафиксировать в правовом пространстве. Такое требование выдвинула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что жертвой этого обмана в первую очередь стал народ Украины. Захарова призвала закрепить данный факт не «просто разговорами», а дать произошедшему соответствующую квалификацию специалистами в правовом деле.

По ее мнению, своими действиями Запад обманул Совет Безопасности ООН. Захарова обратила внимание, что Германия, Франция и Украина изначально закладывали в договоренности совершенно иной смысл.

«Они ... давали время киевскому режиму на перевооружение. А это означает, что они изначально планировали обман международного сообщества, заявляя о своих намерениях, но имея совершенно другое на уме», — заявила она в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Ранее Мария Захарова обратилась к министру иностранных дел Германии Анналене Бербок. Дипломат призвала свою коллегу не обострять конфликт на Украине.
мид россии мид рф захарова мария захарова минские соглашения
Военкоры ФАН
Лучшие в аду