Скользкие тротуары и неубранный снег «поджидают» жителей Петербурга 12 февраля

Согласно прогнозам синоптиков, 12 февраля столбик термометра будет колебаться от нуля до минус семи градусов. Скорость порывов ветра будет достигать десяти метров в секунду. Днем и вечером ожидаются осадки в виде мокрого снега, из-за чего улицы Петербурга вновь наполнятся смесью из снега, грязи и воды. Это значит, что и без того опасная обстановка на дорогах только усугубится.