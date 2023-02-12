Скользкие тротуары и неубранный снег «поджидают» жителей Петербурга 12 февраля

Вторая неделя февраля подходит к концу в Петербурге, а коммунальные службы до сих пор не справляются со своей работой. Нечищенные от снега улицы скрывают корку скользкого льда, угрожая здоровью местных жителей.
Согласно прогнозам синоптиков, 12 февраля столбик термометра будет колебаться от нуля до минус семи градусов. Скорость порывов ветра будет достигать десяти метров в секунду. Днем и вечером ожидаются осадки в виде мокрого снега, из-за чего улицы Петербурга вновь наполнятся смесью из снега, грязи и воды. Это значит, что и без того опасная обстановка на дорогах только усугубится.
Избежать проблем можно было бы с помощью дворников и снегоуборочной техники, но их снова не видно на дорогах. Бездействие наблюдается и со стороны губернатора Александра Беглова, к которому неоднократно обращались петербуржцы.