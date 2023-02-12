Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Белый дом: сбитый над Канадой объект был беспилотным

Общество
Белый дом: сбитый над Канадой объект был беспилотным

Неопознанный объект, сбитый в небе над Канадой 11 февраля, был беспилотным. Такое заявление сделали в Белом доме.

Изначально аппарат заметили еще вечером 10 февраля, когда он пролетал над Аляской, уточнили в Пентагоне. Федеральное бюро расследований (ФБР) присоединиться к канадским коллегам для изучения обломков объекта.

Американский истребитель F-22 ранее успешно уничтожил неопознанный аппарат над северо-западом Канады. Премьер-министр страны Джастин Трюдо проинформировал о произошедшем президента США Джо Байдена.
канада белый дом беспилотник
Военкоры ФАН
Лучшие в аду