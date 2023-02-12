Ирина Безрукова призналась, что расставание со звездой «Бригады» было очень болезненным

Знаменитость призналась, что не могла скрывать свои чувства к Безрукову, поэтому развелась с мужем практически сразу после первых встреч с артистом. Позднее они сыграли свадьбу и, по словам Ирины, за 15 лет брака она была идеальной женой, поэтому расставание стало неожиданным и очень болезненным.