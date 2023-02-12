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Ирина Безрукова призналась, что расставание со звездой «Бригады» было очень болезненным

Шоу-бизнес
Ирина Безрукова призналась, что расставание со звездой «Бригады» было очень болезненным

Ирина Безрукова начала встречаться с актером, Сергеем Безруковым, будучи в браке с другим мужчиной. Роман быстро перетек в серьезные отношения, которые, как рассчитывала актриса, продлятся всю жизнь.

Знаменитость призналась, что не могла скрывать свои чувства к Безрукову, поэтому развелась с мужем практически сразу после первых встреч с артистом. Позднее они сыграли свадьбу и, по словам Ирины, за 15 лет брака она была идеальной женой, поэтому расставание стало неожиданным и очень болезненным.

«Если честно, я планировала прожить с ним всю жизнь… Был период, когда я не хотела нигде, никак его видеть. Мне было просто больно», — рассказала она в шоу «Секрет на миллион».

В эфире передачи Безрукова также рассказала о неудачных попытках забеременеть. Актриса призналась, что даже пережила выкидыш после процедуры ЭКО.
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