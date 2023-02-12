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Newsweek: Украина столкнулась с рядом преград на пути к получению западных истребителей

Политика
Newsweek: Украина столкнулась с рядом преград на пути к получению западных истребителей

Властям Украины придется преодолеть немало преград, чтобы получить западные военные самолеты. Об этом говорится в материале американского издания Newsweek.

Первой проблемой является вопрос того, какие именно самолеты поставлять на Украину. Издание напомнило о словах премьер-министр Великобритании Риши Сунака, который не обещал предоставить ВСУ обучение управлению какой-либо конкретной моделью истребителя. Речь шла исключительно о «стандартных самолетах НАТО».

Помимо этого, не исключена вероятность того, что Великобритания не успеет вовремя подготовить украинских пилотов. Дело в том, что обучение солдат занимает достаточно долгое время.

Еще одной проблемой являются опасения Запада, которые ранее сдерживали его от поставки дальнобойных ракет на Украину. Дело в том, что ВСУ могут применить данное вооружение для ударов по России.
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