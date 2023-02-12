Ирина Безрукова пережила выкидыш будучи в браке со звездой «Бригады»

Ирина и Сергей Безруковы будучи в браке отчаянно пытались стать родителями. Пара даже решилась на процедуру ЭКО, однако и она не помогла достичь желаемого.
Безрукова призналась, что в 2012 году ездила в Германию, чтобы избежать публичного освещения ее проблемы. Немецкие специалисты подсадили актрисе два эмбриона, однако к большому удивлению всех случился выкидыш. Об этом знаменитость рассказала в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.
«Организм отторг, пошла в ванную и случился выкидыш на раннем сроке. Это случилось так, что даже не надо было проводить чистку. Сергею сказала по телефону, он, конечно, меня утешал», — поделилась воспоминаниями Безрукова.
С такой же проблемой сталкивалась и Ольга Орлова. Певица даже отказалась называть количество выкидышей, чтобы не испугать поклонниц, желающих забеременеть.