Ирина Безрукова пережила выкидыш будучи в браке со звездой «Бригады»

Безрукова призналась, что в 2012 году ездила в Германию, чтобы избежать публичного освещения ее проблемы. Немецкие специалисты подсадили актрисе два эмбриона, однако к большому удивлению всех случился выкидыш. Об этом знаменитость рассказала в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.