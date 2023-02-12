Prozvezd: врачи обеспокоены эмоциональным состоянием Костомарова и его жены

Медикам для спасения жизни Костомарова приходилось ежедневно давать ему антибиотики. Долгое время фигурист провел в неподвижном состоянии, что привело к нарушению кровообращения и развитию гангрены. В итоге врачам пришлось ампутировать пациенту ступню. Не исключено, что аналогичной участи подвергнут кисти рук спортсмена, поскольку в них нарушилась чувствительность.