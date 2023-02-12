Prozvezd: врачи обеспокоены эмоциональным состоянием Костомарова и его жены

Фигурист Роман Костомаров второй месяц находится в реанимации. Но состоянием спортсмена и его супруги Оксаны Домниной обеспокоены врачи.
Медикам для спасения жизни Костомарова приходилось ежедневно давать ему антибиотики. Долгое время фигурист провел в неподвижном состоянии, что привело к нарушению кровообращения и развитию гангрены. В итоге врачам пришлось ампутировать пациенту ступню. Не исключено, что аналогичной участи подвергнут кисти рук спортсмена, поскольку в них нарушилась чувствительность.
Сам Костомаров и его жена находятся в нестабильном эмоциональном состоянии, сообщает Prozvezd со ссылкой на персонал больницы. Супруги пребывают на грани нервного срыва, и им постоянно все не нравится.
«Роману то одно не нравится, то другое, его жене тоже, все с позиции "нам все должны"», — отметили медики.
В клинике, где лежит Костомаров, ежедневно проводятся консилиумы по поводу дальнейшей помощи спортсмену. Врачи пытаются донести до фигуриста, что ампутация кистей необходима для спасения его жизни. Согласно неподтвержденной информации, в итоге спортсмен все же согласился на ампутацию пальцев рук.