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Очевидцы опубликовали видео с неопознанным объектом в небе над Канадой

Происшествия
Очевидцы опубликовали видео с неопознанным объектом в небе над Канадой

Неопознанный объект, появившийся в небе над Северной Канадой, попал в объективы камер. Кадрами с места событий в соцсетях поделились очевидцы.

На видео отчетливо зафиксировано, что высоко в небе зависли две белые точки. При этом точное местоположение съемки не указывается.

В Канаде выдвинули предположение, что зонд мог вести разведывательную деятельность. Однако подтверждения этой версии пока не последовало.

Ранее появилась информация, что военно-воздушные силы Канады и США подняли свои самолеты в воздух по тревоге. Как сообщил премьер-министр Джастин Трюдо, объект был сбит. Политик добавил, что в скором времени военные исследуют обломки аэростата.
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