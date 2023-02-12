Очевидцы опубликовали видео с неопознанным объектом в небе над Канадой

Неопознанный объект, появившийся в небе над Северной Канадой, попал в объективы камер. Кадрами с места событий в соцсетях поделились очевидцы.
На видео отчетливо зафиксировано, что высоко в небе зависли две белые точки. При этом точное местоположение съемки не указывается.
В Канаде выдвинули предположение, что зонд мог вести разведывательную деятельность. Однако подтверждения этой версии пока не последовало.
Ранее появилась информация, что военно-воздушные силы Канады и США подняли свои самолеты в воздух по тревоге. Как сообщил премьер-министр Джастин Трюдо, объект был сбит. Политик добавил, что в скором времени военные исследуют обломки аэростата.