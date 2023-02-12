Очевидцы опубликовали видео с неопознанным объектом в небе над Канадой

Ранее появилась информация, что военно-воздушные силы Канады и США подняли свои самолеты в воздух по тревоге. Как сообщил премьер-министр Джастин Трюдо, объект был сбит. Политик добавил, что в скором времени военные исследуют обломки аэростата.