Французский биатлонист Фуркад призвал снять с россиян все ограничения

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Мартен Фуркад считает нецелесообразными наложенные на российских спортсменов ограничения. Об этом французский биатлонист заявил в беседе с телеканалом NRK.
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону намерен всерьез заняться вопросом возвращения российских атлетов на международные соревнования. Фуркад заявил, что был избран в МОК ради защиты спортсменов. И он намерен следовать этому принципу.
«И я не понимаю, как мы можем приветствовать мир без российских и белорусских спортсменов», — сказал Фуркад.
МОК в конце января предложил допустить россиян, которые отказались от активной поддержки СВО, к международным соревнованиям. При этом атлетам придется выступать под нейтральным флагом.