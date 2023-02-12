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ВВС Канады ликвидировали неопознанный аэростат над территорией страны

Происшествия
ВВС Канады ликвидировали неопознанный аэростат над территорией страны

Оттава приняла решение о ликвидации неопознанного аэростата, ранее появившегося в небе над территорией страны. Зонд был сбит при совместной работе Военно-воздушных сил Канады и США, сообщил премьер-министр Джастин Трюдо.

Отмечается, что объект ликвидировали над северо-западной частью страны. По словам премьера, в скором времени военные исследуют обломки аэростата. Он также уточнил, что уже обсудил происходящее с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Аэростат зафиксировало Командование воздушно-космической обороны Северной Америки. Ведомство не уточнило, кому именно принадлежит зонд. Также не сообщалось конкретное местонахождение воздушного объекта.
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