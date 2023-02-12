Власти пяти регионов Украины объявили воздушную тревогу

Сирена воздушной тревоги звучит сразу в нескольких регионах Украины. Об этом стало известно из онлайн-карт министерства цифровой трансформации страны.
Согласно им, воздушную тревогу объявили власти Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областей. Сведения также подтвердили местные средства массовой информации. Издание «Страна.ua» при этом сообщает о взрывах в Харькове.
Со ссылкой на главу областной военной администрации Олега Синегубова портал написал о «трех прилетах». В результате обстрела был поврежден один из объектов инфраструктуры Украины. Другие подробности на данный момент неизвестны.