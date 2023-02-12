Захарова призвала НАТО созвать саммит из-за статьи Херша о «Северных потоках»

Результаты расследования журналиста Сеймура Херша о взрывах на «Северных потоках« требуют созыва экстренного саммита НАТО. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, фактов о произошедшем на российских трубопроводах «хоть отбавляй». Однако специалисты НАТО по «новичкам» и «дохлым уткам», кидающиеся обвинениями на каждом месте, отказываются комментировать заявления Херша, возмутилась представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.
Американский журналист Сеймур Херш ранее представил статью, в которой обвинил США в причастности к диверсиям на «Северных потоках». По словам автора, летом прошлого года американские водолазы под прикрытием учений НАТО заложили дистанционные взрывчатки на трубопроводах, а через пару месяцев норвежские военные привели их в действие.