Захарова призвала НАТО созвать саммит из-за статьи Херша о «Северных потоках»

Американский журналист Сеймур Херш ранее представил статью, в которой обвинил США в причастности к диверсиям на «Северных потоках». По словам автора, летом прошлого года американские водолазы под прикрытием учений НАТО заложили дистанционные взрывчатки на трубопроводах, а через пару месяцев норвежские военные привели их в действие.