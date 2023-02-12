ВОЗ предупредила об опасности распространения холеры в мире

Так, по состоянию на 1 февраля 18 стран сообщили о новых случаях заболевания холерой. Эксперты ВОЗ прогнозируют, что в ближайшие несколько месяцев их может стать больше. Организация обеспокоена из-за высокой смертности, связанной с данным заболеванием.

