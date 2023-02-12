ВОЗ предупредила об опасности распространения холеры в мире

Риск распространения холеры во всем мире находится на «очень высоком» уровне. Об этом сообщили представители Всемирной организации здравоохранения.
Так, по состоянию на 1 февраля 18 стран сообщили о новых случаях заболевания холерой. Эксперты ВОЗ прогнозируют, что в ближайшие несколько месяцев их может стать больше. Организация обеспокоена из-за высокой смертности, связанной с данным заболеванием.
«Учитывая текущую ситуацию, в том числе увеличение числа вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий», — сообщили в организации.
Ранее ВОЗ предупредила об угрозе здоровью женщин, связанной с молочными смесями. По словам экспертов, проблема связана с маркетинговой тактикой производителей.