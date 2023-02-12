NORAD зафиксировало неопознанный аэростат над территорией Канады

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки обнаружило аэростат над территорией Канады. Об этом пишет издание Global News со ссылкой на источники в службе безопасности.
Кому именно принадлежит аэростат не уточняется. Как заявляет издание, зонд может использоваться для шпионажа.
Какая-либо информация о конкретном местонахождении шара также не раскрывается. Издание отметило, что на данный момент неизвестно, какие действия планируют предпринять власти Канады. Предполагается, что зонд будет перехвачен или сбит.
Ранее инцидент с аэростатом произошел над территорией Соединенных Штатов. The New York Times со ссылкой на Госдеп утверждает, что объект якобы был оснащен устройствами для сбора информации.