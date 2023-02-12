Президент Венгрии заявила, что видит страну в Евросоюзе вопреки его слабой позиции

Глава государства признала, что за последние десять лет Евросоюз ослаб. Новак напомнила, что организация лишилась Великобритании. Более того, ЕС отстал по многим факторам от Соединенных Штатов и Азии. Однако, несмотря на это, «без Европы нет венгерского будущего, а без Венгрии нет европейского будущего».