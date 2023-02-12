Президент Венгрии заявила, что видит страну в Евросоюзе вопреки его слабой позиции

Венгрия по-прежнему видит себя в составе Европейского союза. Такое заявление сделала президент страны Каталин Новак.
Глава государства признала, что за последние десять лет Евросоюз ослаб. Новак напомнила, что организация лишилась Великобритании. Более того, ЕС отстал по многим факторам от Соединенных Штатов и Азии. Однако, несмотря на это, «без Европы нет венгерского будущего, а без Венгрии нет европейского будущего».
«Мы даже не осознаем, как много есть вещей, которые делают нашу жизнь лучше, и у нас не было бы этого без Евросоюза. Но для того, чтобы наша радость была безоблачной, нужны перемены», — заявила Новак.
Ранее президент Венгрии высказалась об экономике России. Новак признала, что она является одной из самых определяющих во всем мире.