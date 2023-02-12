Число жертв землетрясений в Турции превысило 24 тысячи человек

Мощнейшие землетрясения привели к обрушению более 5,5 тысячи зданий. В Сирии, которую тоже задели сейсмологические события, сейчас насчитывается более тысячи жертв. В ООН допускают, что число погибших на территории обеих стран может превысить 40 тысяч.