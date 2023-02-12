Число жертв землетрясений в Турции превысило 24 тысячи человек

Число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 24 617 человек. Такое заявление 12 февраля сделал вице-президент страны Фуат Октай в эфире местного телевидения.
Накануне вечером было известно о 22 327 погибших и 80 278 пострадавших. Их число постоянно растет, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы. Люди находятся под обрушившимися зданиями с 6 февраля, из-за чего шансы найти выживших снижаются.
Мощнейшие землетрясения привели к обрушению более 5,5 тысячи зданий. В Сирии, которую тоже задели сейсмологические события, сейчас насчитывается более тысячи жертв. В ООН допускают, что число погибших на территории обеих стран может превысить 40 тысяч.