Звезда «Склифосовского» Андрей Ильин хотел покинуть сериал в первый день съемок

Первым пациентом Ильина в сериале стал молодой мужчина со стрелой во лбу. Актеру нужно было профессионально расстелить на кушетке одноразовую простынь, чтобы сделать пострадавшему КТ. На съемки сцены ушли более десяти дублей, поскольку сначала ткань постоянно сбивалась. Кроме этого актер вместе с напарником постоянно забывал реплики.