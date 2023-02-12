Звезда «Склифосовского» Андрей Ильин хотел покинуть сериал в первый день съемок

Народный артист РФ Андрей Ильин исполнил роль хирурга Геннадия Кривицкого в сериале «Склифосовский». В самом начале съемок у актера возникли проблемы, из-за чего он хотел покинуть проект.
Первым пациентом Ильина в сериале стал молодой мужчина со стрелой во лбу. Актеру нужно было профессионально расстелить на кушетке одноразовую простынь, чтобы сделать пострадавшему КТ. На съемки сцены ушли более десяти дублей, поскольку сначала ткань постоянно сбивалась. Кроме этого актер вместе с напарником постоянно забывал реплики.
«Четвертый дубль: я его наконец положил, включил кнопку — и ничего не поехало. Пятый дубль — он слова забыл. Шестой дубль — я его "завожу", а не рассчитали размер стрелы, она попала в эту трубу и отвалилась», — вспомнил Ильин в эфире программы «Привет, Андрей».
По словам артиста, в первый день съемок к нему присматривались словно к новичку. Однако в итоге все сложилось удачно, и актер решил остаться в проекте.
Главную роль в «Склифосовском» исполнил актер Максим Аверин. Во время съемок сериала в Сочи актер перенес тепловой удар и отит. Но несмотря на все проблемы, работа доставляет звезде «Глухаря» удовольствие.