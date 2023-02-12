Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Израильтяне вновь вышли на акции протеста против реформ Нетаньяху

Политика
Израильтяне вновь вышли на акции протеста против реформ Нетаньяху

Массовые протесты снова охватили Израиль. Граждане вышли к зданиям правительства в Тель-Авиве с требованием отказаться от проведения запланированных кабмином Биньямина Нетаньяху реформ, пишет ТАСС.

Демонстранты выкрикивали лозунги в поддержку демократии и призывали не ставить страну на путь диктатуры. По мнению протестующих, инициатива правительства приведет к узурпации власти.

На улицы Тель-Авива, по данным газеты Haaretz, вышли не менее 50 тысяч человек. Манифестации проводились и в других городах Израиля.

Серьезные протесты начались в начале января. Поводом стал проект судебной реформы, предложенный правительством Нетаньяху. Инициатива подразумевает ограничения полномочий Верховного суда, а также предоставление кабмину возможности контролировать отбор судей.
биньямин нетаньяху израиль демонстрация демократия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду