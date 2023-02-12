Президент Венгрии считает российскую экономику одной из определяющих в мире

Экономика России является одной самых определяющих во всем мире. Такое заявление сделала президент Венгрии Каталин Новак.
Она подчеркнула, что после окончания конфликта на Украине Россия никуда «не исчезнет». По словам Новак, государство по-прежнему имеет тесные связи со многими странами за пределами западного мира.
«В долгосрочной перспективе мы должны это учитывать»,— приводит слова президента издание Portfolio.
Вместе с этим Новак заявила, что до сих пор Москва «не являлась самым важным партнером» для Будапешта. Как отметила президент, сейчас страна пытается «снизить зависимость от энергоносителей из России». Для этого Венгрия активно ищет «новые бизнес-возможности».
Ранее стало известно, что Венесуэла планирует подключиться к российскому аналогу SWIFT. По словам посла Сергея Мелик-Багдасарова, местные власти активно работают над этим.