Президент Венгрии считает российскую экономику одной из определяющих в мире

Вместе с этим Новак заявила, что до сих пор Москва «не являлась самым важным партнером» для Будапешта. Как отметила президент, сейчас страна пытается «снизить зависимость от энергоносителей из России». Для этого Венгрия активно ищет «новые бизнес-возможности».