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Экстрасенс Циминтия назвала причину неудач в личной жизни Бузовой

Шоу-бизнес
Экстрасенс Циминтия назвала причину неудач в личной жизни Бузовой

Звезда телеэкранов Ольга Бузова в свои 37 лет до сих пор одинока. Некоторые люди считают, что это плата за успешность.

Экстрасенс Мариам Циминтия уверена, что Бузова уже никогда не обретет женского счастья. Сложившуюся ситуацию медиум назвала контрактом, в котором личная жизнь была променяна на популярность.

«Оля разменяла ту энергию, которая была ей изначально выдана для благополучия в отношениях, на популярность и успех», — сказала Циминтия в документальном фильме «Тайны шоубиза».

Бузова состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, однако в 2016 пара развелась. Позже исполнительница хита «Мало половин» пыталась обрести личное счастье с рэпером Давой, однако и здесь судьба ей не улыбнулась.

Сейчас звезда «Дома-2» продолжает поиски своей второй половинки. Недавно исполнительница хита «Мандаринка» сама себе нагадала, что в 2023 году непременно выйдет замуж.
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