Три человека госпитализированы после столкновения Lada и Renault под Саратовом

Три человека пострадали в столкновении Lada Largus и Renault Logan в Озинском районе Саратовской области. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал глава регионального минздрава Олег Костин.
Авария произошла на трассе рабочий поселок Озинки — поселок Липовский. Пострадали три человека, детей среди них нет.
Женщину 58 лет доставили в больницу с сотрясением мозга, ее состояние оценивается как тяжелое. С аналогичным диагнозом госпитализированы мужчины 42 и 60 лет. Подробности ДТП устанавливаются.
Двое детей ранее пострадали в ДТП под Ярославлем. Водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась.