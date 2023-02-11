Ситуация для Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении усложняется с каждым днем. Об этом сообщил майор ВСУ, один из бывших командиров «Азова»✱ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Максим Жорин в своих социальных сетях.
Под Артемовском гибнут лучшие из бойцов, отметил он. Эти потери не смогут компенсировать никакие танки и авиация, отправленная Киеву Западом.
«Самая большая наша проблема — сейчас самые боеспособные подразделения нашей армии теряют лучших своих бойцов», — отметил Жорин.
Известно, что на Артемовском направлении работают исключительно бойцы ЧВК «Вагнер». Ранее «музыканты» хорошо проявили себя в сражениях за Попасную, Покровское, Соледар и другие населенные пункты. С самого старта СВО «вагнеровцы» не сдали противнику ни одного занятого города или поселка.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация