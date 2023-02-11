Бывший командир «Азова» Жорин: ВСУ теряют лучших бойцов на Артемовском направлении

Известно, что на Артемовском направлении работают исключительно бойцы ЧВК «Вагнер». Ранее «музыканты» хорошо проявили себя в сражениях за Попасную, Покровское, Соледар и другие населенные пункты. С самого старта СВО «вагнеровцы» не сдали противнику ни одного занятого города или поселка.