Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Зеленский уволил Дзюбу с поста замкомандующего Нацгвардии Украины

Политика
Зеленский уволил Дзюбу с поста замкомандующего Нацгвардии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в составе Нацгвардии. От своей должности был освобожден заместитель руководителя Руслан Дзюба.

По данным издания «Клименко Тайм», в обязанности Дзюбы входило обеспечение тыла и логистика. Указ опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины», — говорится в документе.

Зеленский 11 февраля провел несколько совещаний с сотрудниками силовых структур. После этого были приняты решения по линии СНБО. Кроме того, обсуждалось усиление государственных институтов.
владимир зеленский руслан дзюба нацгвардия украины снбо
Военкоры ФАН
Лучшие в аду