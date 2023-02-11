Зеленский уволил Дзюбу с поста замкомандующего Нацгвардии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в составе Нацгвардии. От своей должности был освобожден заместитель руководителя Руслан Дзюба.
По данным издания «Клименко Тайм», в обязанности Дзюбы входило обеспечение тыла и логистика. Указ опубликован на сайте главы государства.
«Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины», — говорится в документе.
Зеленский 11 февраля провел несколько совещаний с сотрудниками силовых структур. После этого были приняты решения по линии СНБО. Кроме того, обсуждалось усиление государственных институтов.