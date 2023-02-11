Российские туристы застряли в Нью-Дели из-за технической неисправности самолета

Вылет россиян из аэропорта индийского Нью-Дели задержан по причине технической неисправности. В РФ их доставит другой борт, прибытие которого ожидается ночью 12 февраля, передает РИА Новости со ссылкой на воздушную гавань.
Российские туристы должны вылететь из Нью-Дели в 02:30 (00:00 по московскому времени). Всего на борту будет более 200 пассажиров.
Помощь путешественникам оказывают представители авиакомпании «Аэрофлот». Они расселяли туристов задержанного рейса в отели, а сейчас доставляют их обратно в воздушную гавань, уточняет издание.
Ранее самолет вернулся в аэропорт Сургута из-за проблем в системе шасси. На борту авиалайнера находились 58 человек.