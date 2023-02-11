Система ПВО отразила атаку Украины на Донецк

Работа систем противовоздушной обороны зафиксирована в Донецке. Взрывы были слышны в центре города, сообщил корреспондент РИА Новости.
О пострадавших или погибших на данный момент не сообщается. Последствия взрывов на земле также уточняются. Все подробности и обстоятельства произошедшего будут обнародованы позднее.
Ранее сообщалось об обстреле Петровского района Донецка со стороны Вооруженных формирований Украины. Атака ВСУ на город привела к жертвам среди мирного населения. Так, погибла пожилая женщина. Еще четверо человек получили ранения различной степени тяжести.