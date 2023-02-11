Российские военные раздали гуманитарную помощь пострадавшим при землетрясении в Сирии

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Сирии, пострадавшим в результате землетрясений. Всего они раздали 45,9 тонны груза, сообщил замруководителя центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-майор Олег Егоров.
Они также продолжают принимать участие в ликвидации последствий землетрясений, уточнил он. В настоящий момент военные разгребают завалы в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.
«С 6 февраля 2023 года из-под завалов спасены 47 человек, медицинская помощь оказана 256 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 45,9 тонны гуманитарной помощи», — сообщил Егоров.
Ранее минздрав Сирии уточнил информацию по числу погибших граждан в результате землетрясений. По словам ведомства, катастрофа унесла жизни свыше 1400 человек.