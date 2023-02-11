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Зеленский включил главу МВД Клименко в состав СНБО Украины

Политика
Зеленский включил главу МВД Клименко в состав СНБО Украины

Новый глава МВД Украины Игорь Клименко вошел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский.

Как следует из опубликованного на сайте главы государства указа, он также включил в персональный состав СНБО Украины главу службы безопасности Василия Малюка. Помимо этого, Зеленский прекратил членство в совете бывшего главы МВД Дениса Монастырского. Известно, что он погиб в Броварах Киевской области в январе.

«Постановляю ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Клименко Игоря Владимировича — министра внутренних дел Украины», — говорится в документе.

Ранее Владимир Зеленский высказался о вступлении Украины в состав Евросоюза. Президент признал, что мировые лидеры не ждут этого в ближайшие десять лет.
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