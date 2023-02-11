Зеленский включил главу МВД Клименко в состав СНБО Украины

Как следует из опубликованного на сайте главы государства указа, он также включил в персональный состав СНБО Украины главу службы безопасности Василия Малюка. Помимо этого, Зеленский прекратил членство в совете бывшего главы МВД Дениса Монастырского. Известно, что он погиб в Броварах Киевской области в январе.