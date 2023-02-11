Германия на следующей неделе начнет обучение солдат ВСУ управлению Leopard 2

Обучение украинских солдат управлению немецкими танками Leopard 2 стартует в середине следующей недели. Оно будет проходить на территории Германии, о чем передает Der Spiegel.
Немецкие военно-воздушные силы уже доставили в Германию из Польши первые группы украинских бойцов, которые будут проходить обучение, уточняет издание. Тренировки организуют на полигоне, расположенном в нижнесаксонском городе Мунстер. Там солдат ВСУ учат управлять боевыми машинами пехоты Marder.
ВСУ ждут ускоренные курсы, которые продлятся около шести–восьми недель. Обычно на это уходит несколько лет. По информации журналистов, украинских солдат обучат только базовым навыкам обращения с танками и отработке взаимодействия Leopard и Marder на поле боя.