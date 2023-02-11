Германия на следующей неделе начнет обучение солдат ВСУ управлению Leopard 2

ВСУ ждут ускоренные курсы, которые продлятся около шести–восьми недель. Обычно на это уходит несколько лет. По информации журналистов, украинских солдат обучат только базовым навыкам обращения с танками и отработке взаимодействия Leopard и Marder на поле боя.