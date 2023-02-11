NASA помогает Роскосмосу найти причины утечки теплоносителя на «Прогрессе МС-21»

Утечка теплоносителя системы терморегулирования была выявлена на грузовом корабле «Прогресс МС-21», который находится на Международной космической станции (МКС). Причины произошедшего вместе с Роскосмосом выясняют специалисты NASA.
Согласно информации американского агентства, сотрудники NASA осуществляют мониторинг всех систем МКС. Каких-либо других проблем на станции пока не обнаружено.
Причина утечки остается неизвестной. В NASA добавили, что показатели температуры и давления на МКС находятся в пределах нормы. Безопасности экипажа ничего не угрожает, в связи с чем он продолжает работать в штатном режиме.
Роскосмос пока не удостоверился, что разгерметизация корабля связана с системой терморегулирования. Более точная информация по этому поводу появится после осмотра телеметрии.