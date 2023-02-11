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Почти миллион жителей Франции вышли на митинг против пенсионной реформы

Политика
Почти миллион жителей Франции вышли на митинг против пенсионной реформы

Демонстрации против повышения пенсионного возраста продолжаются во Франции. На новые митинги вышли почти миллион граждан страны, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД.

Согласно информации от ведомства, в Париже на протестах присутствовали 93 тысячи человек. Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» при этом предоставляет другие данные. Манифестацию в столице Франции посетили 500 тысяч граждан, а по всей стране на протесты вышли не менее 2,5 миллиона человек.

Известно, что всего жители страны организовали свыше 200 демонстраций. Они прошли во всех крупных городах, среди которых Марсель, Лион, Бордо и Нанте.

Ранее французские профсоюзы предложили гражданам устроить бойкот, если власти продолжат рассматривать пенсионную реформу. По их словам, жители должны «заблокировать» страну по всем направлениям.
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