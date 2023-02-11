Почти миллион жителей Франции вышли на митинг против пенсионной реформы

Согласно информации от ведомства, в Париже на протестах присутствовали 93 тысячи человек. Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» при этом предоставляет другие данные. Манифестацию в столице Франции посетили 500 тысяч граждан, а по всей стране на протесты вышли не менее 2,5 миллиона человек.