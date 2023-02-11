Дуда назвал «совсем непростым» решение о передаче Украине истребителей из Польши

Вопрос об отправке истребителей F-16, стоящих на вооружении ВВС Польши, на Украину остается очень непростым для властей республики. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда.
Всего Польша располагает менее 50 истребителями, уточнил он. Даже передача малого количества из них станет серьезной потерей. Его слова передает вещательная корпорация BBC.
«Сегодня решение о том, чтобы передать за пределы Польши любые истребители, любое количество F-16, является крайне серьезным и совсем непростым для нас», — заявил Дуда.
Решение об отправке истребителей необходимо принимать совместно с союзниками по НАТО, добавил политик. Вооружение соответствующего типа требует качественного обслуживания и подготовки, что также является большой проблемой.