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Американский политик Барака: ослабление Германии является второй целью США на Украине

Политика
Американский политик Барака: ослабление Германии является второй целью США на Украине

Затягивая украинский конфликт, США преследуют несколько целей. Первой по значимости является ослабление России, а второй — Германии, считает американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии «зеленых» Аджаму Барака, пишет «Ямал-медиа».

Об этом свидетельствуют теракты, организованные США, на «Северный потоках», отметил он в своих социальных сетях. Ранее информацию о причастности Вашингтона ко взрывам опубликовал журналист Сеймур Херш.

«Я с самого начала говорил, что в войне, которую Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью», — отметил Барака в Twitter.

Ранее член Конгресса США от республиканцев Пол Госар высказался о политике Вашингтона в отношении Киева. Он призвал американские власти не провоцировать продолжение бессмысленного конфликта на Украине.
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