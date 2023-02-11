Затягивая украинский конфликт, США преследуют несколько целей. Первой по значимости является ослабление России, а второй — Германии, считает американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии «зеленых» Аджаму Барака, пишет «Ямал-медиа».
Об этом свидетельствуют теракты, организованные США, на «Северный потоках», отметил он в своих социальных сетях. Ранее информацию о причастности Вашингтона ко взрывам опубликовал журналист Сеймур Херш.
«Я с самого начала говорил, что в войне, которую Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью», — отметил Барака в Twitter.
Ранее член Конгресса США от республиканцев Пол Госар высказался о политике Вашингтона в отношении Киева. Он призвал американские власти не провоцировать продолжение бессмысленного конфликта на Украине.