Затягивая украинский конфликт, США преследуют несколько целей. Первой по значимости является ослабление России, а второй — Германии, считает американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии «зеленых» Аджаму Барака, пишет «Ямал-медиа».