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Посол Любинский: власти Австрии запрещают СМИ освещать сведения от российской дипмиссии

Политика
Посол Любинский: власти Австрии запрещают СМИ освещать сведения от российской дипмиссии

Австрийским средствам массовой информации запрещено публиковать любую информацию, исходящую от российского посольства в Вене. Об этом сообщил глава дипмиссии в стране Дмитрий Любинский.

Даже если в заявлениях посольства не упоминаются политические вопросы или речь идет о санкционной политике, публикация все равно запрещена, отметил он. Однако подобные решения властей только обостряют интерес граждан к России, передает RT.

«Та однобокая подача информации, которая сыплется ежедневно и ежечасно не только из политических рупоров, но и с экранов телевидения, из любой газеты, — все, что пишется или писалось о России в последнее время, носит сугубо негативный характер», — добавил Любинский.

Ранее посол рассказал о последствиях отказа Австрии от российского газа. По его словам, теперь страна вынуждена закупать ресурсы по цене втрое больше.
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