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Головин помог «Монако» обыграть «ПСЖ» в матче чемпионата Франции

Спорт
Головин помог «Монако» обыграть «ПСЖ» в матче чемпионата Франции

Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» уступил «Монако» в 23-м туре национального первенства. Победить принципиального соперника помогло участие российского полузащитника Александра Головина.

Хавбек забил гол уже на четвертой минуте встречи, удачно сыграв на добивании в чужой штрафной площади. Еще два мяча на счету нападающего Виссама Бен-Йеддера. За парижан единственным голом отличился Уоррен Заир-Эмери.

Головин провел на поле большую часть матча. На 80-й минуте его заменил Исмаил Якобс. Матч завершился с результатом 3:1 в пользу «Монако».

По итогам встречи «Монако» расположился на второй строчке чемпионата Франции с 47 очками. Первое место занимает «ПСЖ» с 54 баллами в активе.
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