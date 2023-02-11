Число погибших при землетрясении в Сирии превысило 1400 человек

Землетрясение в Сирии случилось после сильнейшего сейсмособытия магнитудой 7,4 в Турции. Подземные толчки ощутили в других странах, включая Ливан и Ирак. После землетрясения зафиксировали свыше 30 афтершоков. Сотни зданий как в Сирии, так и в Турции оказались разрушенными. Под завалами до сих пор находятся люди.