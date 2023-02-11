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Число погибших при землетрясении в Сирии превысило 1400 человек

Происшествия
Число погибших при землетрясении в Сирии превысило 1400 человек

Число погибших в результате землетрясения в Сирии возросло. Катастрофа унесла жизни 1408 человек, говорится в сообщении минздрава страны в соцсетях.

Землетрясение в Сирии случилось после сильнейшего сейсмособытия магнитудой 7,4 в Турции. Подземные толчки ощутили в других странах, включая Ливан и Ирак. После землетрясения зафиксировали свыше 30 афтершоков. Сотни зданий как в Сирии, так и в Турции оказались разрушенными. Под завалами до сих пор находятся люди.

По информации сирийского минздрава, число погибших достигло 1408 человек. Еще 2431 получили травмы.

Землетрясение вновь было зафиксировано в Турции спустя несколько часов после первого сейсмособытия. По последним данным, катаклизмы унесли жизни свыше 22 тысяч человек. Ранения различной степени тяжести получили 80,2 тысячи граждан.
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