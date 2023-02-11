Светлана Ходченкова пришла на премьеру сериала вместе с двумя детьми

Актриса Светлана Ходченкова посетила премьеру сериала «Я любила мужа», в котором сыграла главную роль. Компанию звезде составили двое детей, что очень удивило поклонников.
Ходченкова редко говорит о своей личной жизни, однако известно, что детей у нее нет. Актриса была замужем за коллегой Владимиром Яглычем, но за пять лет пара так и не обзавелась общими наследниками. Затем звезда встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным, который сделал ей предложение руки и сердца, но до самой свадьбы так и не дошло.
В новом сериале Ходченкова исполнила роль матери, страдающей от мужа-тирана. В какой-то момент она узнает о неверности супруга и случайно его убивает. После этого героине предстоит избавиться от улик, чтобы избежать наказания, передает портал «7Дней».
Поклонники предположили, что дети, с которыми актриса появилась на премьере, могут быть ее коллегами по сериалу. Позднее журналисты подтвердили эту информацию.
После романа с Ходченковой предприниматель Петришин женился на модели Лесе Кафельниковой. У пары родилась дочь Киара, которая сейчас проводит время на острове Бали у своей бабушки.