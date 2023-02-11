Светлана Ходченкова пришла на премьеру сериала вместе с двумя детьми

Ходченкова редко говорит о своей личной жизни, однако известно, что детей у нее нет. Актриса была замужем за коллегой Владимиром Яглычем, но за пять лет пара так и не обзавелась общими наследниками. Затем звезда встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным, который сделал ей предложение руки и сердца, но до самой свадьбы так и не дошло.