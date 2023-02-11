Аэропорты Москвы работают в штатном режиме в условиях сильной метели

Московские аэропорты продолжают работать в штатном режиме, несмотря на предупреждения Гидрометцентра о метели и обледенении на территории области. Информацию об этом передает Росавиация.
Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности на территории Москвы и Московской области. Он связан с сильной метелью и обледенением в регионе. Предупреждение сохраняется до 12 февраля, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Представители Росавиации сообщили, что отмены рейсов по метеоусловиям нет. Все воздушные суда и пассажиры обслуживаются в обычном порядке. Имеются незначительные задержки рейсов из-за антиобледенительной обработки самолетов и очистки территории аэродрома.