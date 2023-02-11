Поэтесса и военкор Анна Долгарева: проза жизни и творческий полет неотъемлемы друг от друга

Будущая известная поэтесса и военный корреспондент Анна Долгарева родилась на Украине в городе Харьков. Первые стихи юная Долгарева сочинила в три года. А в девять — сочинений набралось на целую тетрадь. В родном городе девочка получила образование, окончила химический факультет Харьковского национального университета. В Киеве сделала первые шаги в журналистике. Ее всегда тянуло в Россию и в 2013 году ее мечта осуществилась.
Произведения и репортажи Долгаревой известны многим не только в России, но и за рубежом. Она является действующим Членом Союза Писателей РФ и Союза Писателей ЛНР. Ее тексты переводились на немецкий и сербский языки. Анна Долгарева занимается волонтерской, писательской и журналистской деятельностью. Девушка освещает события в Донбассе, помогает мирным жителям, терроризируемым киевским режимом.
В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» Анна Долгарева рассказала ФАН о том, как пишет стихи, чего боится больше взрывов артиллерийских снарядов и как ей удается совмещать прозу жизни с творческим полетом.
— Правда ли что нужно войти в определенное эмоциональное состояние, чтобы появились стихи? Или их лучше писать рассудком, советуясь со своим чувством меры и логикой?
— Мне кажется, что я практически не выхожу из этого эмоционального состояния. Я думаю, с годами ты учишься вводить себя в это. Но без рассудка писать стихи, мне кажется, невозможно. Все-таки в стихотворении важна мысль, не только дух и образ, но некая мысль, заложенная в текст.
— Мужская поэзия отличается от женской?
— Ой, вы знаете, я не различаю. Мне кажется, настоящая хорошая поэзия — внегендерная. Как в общем-то, человек, переходя в царство божие, становится подобно ангелу: он уже не мужчина и не женщина. Так и настоящая хорошая поэзия, когда она выходит за рамки какой-то рифмованной поделки, она тоже становится подобно ангелу — не имеет пола.
— Вы множество раз оказывались рядом с опасностью, как боритесь со страхом?
— А я не борюсь. У меня страх атрофирован еще в 2015 году. Это не баг, а фича психологическая. Я говорю сейчас именно о страхе смерти.
— В таком случае, есть что-то, что может вас напугать?
— Я могу бояться заговорить с незнакомым человеком, по телефону боюсь звонить. Я человек очень застенчивый, боюсь хамства. Я боюсь открытых пространств. Как-то мы застряли, когда ехали к мобилизованным ребятам. И застряли на УАЗике по среди степи. Тогда я поняла, что мне жутко некомфортно. Вокруг степь, я боюсь, что вдруг мои ребята, друзья не найдут парней. Господи, как страшно по среди степи, а то, что там снаряды летят — мне не страшно.
— Но не кажется ли вам, что страх смерти — это спасительный страх, он побуждает человека стремиться сохранить свою жизнь?
— Только сейчас я рассудочно прихожу к тому, что смерть — это плохо, что надо по возможности избегать опасности, стараться не погибнуть. Это что касается именно меня.
— Почему возникли такие перестановки?
— Мне начала нравится моя жизнь, но при этом я все равно фаталист. Думаю, мой осколок меня рано или поздно найдет. А рано это будет или поздно — зависит исключительно от воли господа.
— Как совмещать прозу жизни и творческий полет?
— Творческий полет, он и завязан на прозе жизни. Из прозы жизни ты берешь «землю», материал, детали, из которых ты делаешь свое творчество. Это абсолютно неотъемлемые друг от друга части.
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