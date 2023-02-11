Поэтесса и военкор Анна Долгарева: проза жизни и творческий полет неотъемлемы друг от друга

— Я могу бояться заговорить с незнакомым человеком, по телефону боюсь звонить. Я человек очень застенчивый, боюсь хамства. Я боюсь открытых пространств. Как-то мы застряли, когда ехали к мобилизованным ребятам. И застряли на УАЗике по среди степи. Тогда я поняла, что мне жутко некомфортно. Вокруг степь, я боюсь, что вдруг мои ребята, друзья не найдут парней. Господи, как страшно по среди степи, а то, что там снаряды летят — мне не страшно.