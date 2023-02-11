Суданские СМИ сообщили подробности встречи Сергея Лаврова с Абдель Фаттахом аль-Бурханом

Кроме того, в ходе переговоров чиновник проинформировал Сергея Лаврова о текущих событиях в восточноафриканском государстве, где ранее состоялось подписание рамочного соглашения о передаче власти гражданским лицам. Аль-Бурхан подчеркнул приверженность военного истеблишмента выходу из политического процесса в рамках подготовки к формированию нового правительства, которое, как ожидается, положит конец переходному периоду и закончится организацией всенародных выборов.