Суданские СМИ сообщили подробности встречи Сергея Лаврова с Абдель Фаттахом аль-Бурханом

Хартум, 11 февраля. Председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан подтвердил стремление своей страны развивать отношения с Россией во благо интересов обоих государств. Это произошло во время его встречи в Хартуме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщают арабские СМИ.
Прием состоялся в Республиканском дворце, заявили в пресс-службе Вооруженных сил Судана на официальной странице. На ней также присутствовал коллега Лаврова — министр иностранных дел Али ас-Садик.
«Аль-Бурхан высоко оценил позицию России в поддержку Судана на региональных и международных площадках. Глава Суверенного совета указал, что отношения между Хартумом и Москвой основаны на сотрудничестве и взаимовыгодном обмене», — сообщается в пресс-релизе ВС.
Кроме того, в ходе переговоров чиновник проинформировал Сергея Лаврова о текущих событиях в восточноафриканском государстве, где ранее состоялось подписание рамочного соглашения о передаче власти гражданским лицам. Аль-Бурхан подчеркнул приверженность военного истеблишмента выходу из политического процесса в рамках подготовки к формированию нового правительства, которое, как ожидается, положит конец переходному периоду и закончится организацией всенародных выборов.
«Со своей стороны Лавров передал председателю Суверенного совета приветственное послание президента России Владимира Путина, в котором выражается признательность Судану за позицию в поддержку РФ на недавно состоявшихся в Нью-Йорке заседаниях Генассамблеи ООН, где свою страну представлял Аль-Бурхан», — добавлено в сообщении ВС.
Сергей Лавров высказал поддержку Россией политического процесса и рамочного соглашения, подписанного в декабре прошлого года. Глава МИД подтвердил также стремление своей страны активизировать механизмы сотрудничества и совместных действий в различных областях. Кроме того, Москва готова предоставить Судану пшеницу и гуманитарную помощь, добавил министр.
Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил 9 февраля Хартум в рамках своего турне по североафриканским государствам. В ходе встреч с официальными лицами Судана он обсудил многие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.