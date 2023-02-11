Власти Франции пригрозили закрыть оппозиционные каналы CNews и C8

Париж, 11 февраля. Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак пригрозила приостановить вещание оппозиционных телеканалов CNews и C8. Чиновница франко-арабского происхождения отметила, что правительство может не возобновить лицензию СМИ на пользование эфиром в 2025 году.
В интервью ежедневной газете Le Monde Абдул-Малак заявила, что Arcom — орган, регулирующий аудиовизуальные средства массовой информации, «имеет группу мер и санкций», предусмотренных законом для ограничения вещания каналам медиа-группы CANAL+.
Накануне Arcom выписал рекордный штраф в 3,5 миллиона евро для C8. В ведомстве посчитали, что высказывания ведущего Сирила Хануны в адрес приглашенного депутата от левой партии «Непокоренная Франция» Луи Боярда, сделанные в ноябре 2022 года, нанесли ущерб чести и репутации парламентария.
В ответ на угрозы со стороны министра руководство канала обвинило Абдул-Малак в подрыве доверия к правительству.
«Поступая таким образом, министр, гарант свободы выражения мнений, не только подрывает доверие и честность наших каналов, но и критикует работу наших команд и вызывает беспокойство у наших сотрудников, угрожая устойчивости их профессиональной деятельности. Группа CANAL+ гордится работой, ежедневно выполняемой всеми сотрудниками C8 и CNEWS, которые объединяют почти 11 миллионов граждан», — заявили в компании.
К критике Абдул-Малак присоединись политики правого крыла, обвиняя чиновницу в попытках цензуры. Глава партии республиканцев Эрик Чиотти заявил, что «министр культуры становится министром информации». Группу CANAL+ также поддержали мэр Соны и Луары Жиль Платре и градоначальник Перпиньяна Луи Алио.
Канал CNews известен своими ток-шоу о преступности и иммиграции. Его передачи пользовались особой популярностью в преддверии президентских выборов 2022 года. Бесплатный новостной канал, входящий в группу Canal +, принадлежит промышленнику Винсенту Боллоре. Критики СМИ называют его «французским Fox News».
CNews получил особую популярность среди электората Мари Ле Пен благодаря ведущему Эрику Земмуру, который выступал с антиэмигрантских позиций. Правый политик обвинялся в «разжигании расовой и религиозной ненависти» из-за заявления о том, что «большинство наркоторговцев — чернокожие и арабы» и сравнения мусульман во Франции с «колонизаторами».
В 2022 году Земмура приговорили к штрафу в 10 тысяч евро за то, что в эфире своего шоу он назвал мигрантов «ворами, убийцами и насильниками». Также телеведущий не раз подвергался критике за свои пророссийские взгляды.